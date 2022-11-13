В некоторых регионах Китая зафиксировали засуху

Ряд районов Восточного, Южного, Центрального и Юго-Западного Китая страдают от серьезной засухи, властям предписано принять меры по сохранению водоснабжения населения.

Ряд районов Восточного, Южного, Центрального и Юго-Западного Китая страдают от серьезной засухи, властям предписано принять меры по сохранению водоснабжения населения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил национальный метеоцентр.

Он объявил в стране желтый уровень опасности в связи с засухой. По данным национальной метеорологической службы, во многих районах провинций Аньхой, Гуандун, Гуйчжоу, Сычуань, Фуцзянь, Цзянси, Цзянсу, Чжэцзян, Хубэй, Хунань, Юньнань, а также в Гуанси-Чжуанском автономном районе и муниципии Чунцин сохраняется засуха "от умеренной до сильной" степени. На части территорий засуха достигла экстремального уровня.

Несмотря на дожди в ближайшие дни в некоторых зонах юго-западных, центральных и восточных регионов Китая, в большинстве районов сохранится засушливая погода, прогнозируют метеорологи. Местным властям предложено использовать аварийные источники воды и обеспечить водоснабжение населенных пунктов. Есть опасность лесных пожаров в некоторых места, говорится в сообщении.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о погоде с цветовой кодировкой, где красный цвет обозначает наиболее серьезное предупреждение. За ним следуют оранжевый, желтый и синий уровни.