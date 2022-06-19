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В некоторых районах Франции запретили мероприятия на открытом воздухе из-за жары

В некоторых районах Франции запретили мероприятия на открытом воздухе из-за жары Массовые мероприятия на открытом воздухе запрещают в разных частях Франции из-за установившейся жары.
Другие страны
19 июня 2022 г. 01:35
В некоторых районах Франции запретили мероприятия на открытом воздухе из-за жары

Массовые мероприятия на открытом воздухе запрещают в разных частях Франции из-за установившейся жары.

Как передает Report со ссылкой на ВВС, в частности, концерты и другие массовые скопления людей под запретом в департаменте Жиронда.

Запрещены также массовые мероприятия в помещениях, не оборудованных системами кондиционирования воздуха. Причем СМИ отмечают, что в этих условиях растет потребления электричества, электроэнергию уже приходится импортировать из соседних стран.

На этой неделе температура воздуха во Франции поднималась до 40 градусов Цельсия.

В этом году летний зной пришел в страну раньше обычного. Причиной такой погоды стали массы горячего воздуха из Северной Африки.

Также очень жаркая погода пришла в Испанию, Италию и Великобританию. В Испании в эти выходные прогнозируют до 43 градусов, в Великобритании - до 33 градусов. Уровень крупнейшей итальянской реки По упал настолько, что из-под воды начали показываться обломки кораблей.

Как отмечают ученые, сильная жара устанавливается все чаще и эти периоды длятся все дольше. Эксперты связывают это с глобальным потеплением.

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