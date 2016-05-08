В небольшой деревне в Индии эпидемия самоубийств

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Несчастье обрушилось на небольшую деревню Бади в индийском штате Мадхья-Прадеш: с начала года там было зарегистрировано 80 случаев самоубийств. Как передает Report, об этом сообщает RT.

Местные жители объясняют происходящее происками злых духов, но учёные считают, что к бедствию имеет отношение применение пестицидов.

За последние два десятилетия в Бади зарегистрировано 350 случаев добровольного ухода из жизни, и это при том, что в настоящее время население деревни составляет всего порядка 2,5 тыс. человек.

Глава деревни винит в происходящем злых духов. Однако есть основания полагать, что на настроении местных жителей могли негативно сказаться пестициды, применяемые ими во время обработки земель. Такую версию в беседе с изданием Times of India озвучил психиатр Срикантх Редди. По его словам, в результате воздействия химикатов на организм человека может развиться депрессия и даже шизофрения.

В попытке предотвратить эпидемию смертей в деревне запретили распитие алкогольных напитков, но это привело лишь к тому, что жители стали бегать за спиртом в соседние поселения.

Округ Кхаргон, в котором расположена деревня Бади, включён в список самых бедных регионов Индии.