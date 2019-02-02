В небе над Кубой прогремел взрыв

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Мощный взрыв произошел возле одного из городов в провинции Пинар-дель-Рио на западе Кубы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, по свидетельствам очевидцев, за несколько секунд до инцидента они видели неизвестный предмет, падающий с неба. После взрыва произошло возгорание, на место которого выехали пожарные и представители ведомств.

Газета Granma со ссылкой на министерство обороны страны пишет, что произошедшее не является следствием авиакатастрофы, как предположили некоторые жители. Издание допускает, что взрыв произошел в результате падения метеорита в районе города Виньялес провинции Пинар-дель-Рио.