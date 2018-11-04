В небе над Канадой столкнулись 2 самолета - ОБНОВЛЕНО

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ В результате столкновения двух небольших самолетов на западе Оттавы погиб один человек. Об этом сообщает телеканал CBC со ссылкой на информацию полиции.

Ранее стало известно, что два самолета столкнулись в небе над Канадой. Инцидент произошел недалеко от международного аэропорта канадской столицы.

Один из самолетов упал в поле, пилот погиб. Второй самолет смог приземлиться в аэропорту. В нем летели два человека, никто из них не пострадал.

***22:39

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Канадские СМИ сообщили сегодня об аварии в небе над Оттавой, где столкнулись два самолета. Как сообщает Report, меньший из самолетов после столкновения разбился, а большие смог уйти на аварийную посадку в Международный аэропорт Оттавы.

Авария произошла около в 10:12 по местному времени. О жертвах столкновения пока что ничего не сообщается, полиция ведет расследование.