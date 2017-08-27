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    В Назрани задержали незаконно работающих 24 граждан Азербайджана

    Теперь всех ожидает выдворение за пределы России и штраф

    Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Сотрудники правоохранительных органов провели на днях рейд на стройобъекте на улице Мартазанова в Назрани.

    Как передает Report, со ссылкой на местный СМИ, там без соответствующих патентов работали два с половиной десятка иностранцев. Всех нарушителей задержали сотрудники полиции и проверили по базам данных.

    В отношении них составили административные протоколы по статье КоАП России "Незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в Российской Федерации". Теперь всех ожидает выдворение за пределы России и штраф в размере до пяти тысяч рублей.

    Полицейские составили административные материалы и передали их в Магасский районный суд. Административное производство возбудили в отношении строительной фирмы, руководство которой незаконно привлекло иностранцев к труду.

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