В Назрани задержали незаконно работающих 24 граждан Азербайджана

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Сотрудники правоохранительных органов провели на днях рейд на стройобъекте на улице Мартазанова в Назрани.

Как передает Report, со ссылкой на местный СМИ, там без соответствующих патентов работали два с половиной десятка иностранцев. Всех нарушителей задержали сотрудники полиции и проверили по базам данных.

В отношении них составили административные протоколы по статье КоАП России "Незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в Российской Федерации". Теперь всех ожидает выдворение за пределы России и штраф в размере до пяти тысяч рублей.

Полицейские составили административные материалы и передали их в Магасский районный суд. Административное производство возбудили в отношении строительной фирмы, руководство которой незаконно привлекло иностранцев к труду.