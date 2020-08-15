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В наводнениях в Бангладеш погибли 217 человек

В наводнениях в Бангладеш погибли 217 человек В Бангладеш 217 человек погибли в наводнениях, вызванных продолжающимися с 30 июня муссонными дождями.
Другие страны
15 августа 2020 г. 21:50
В наводнениях в Бангладеш погибли 217 человек

В Бангладеш 217 человек погибли в наводнениях, вызванных продолжающимися с 30 июня муссонными дождями.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом сообщает министерство здравоохранения.

В стране 850 тысяч человек были вынуждены переселиться, 47 тысяч человек заразились разными вирусами из-за загрязнения воды. Около двух миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи и укрытии.

Между тем, Евросоюз сообщил о выделении 1,94 миллионов долларов в помощь Бангладеш.

В заявлении из Офиса ООН по координации гуманитарной помощи отмечается, что начата программа помощи нуждающимся в Бангладеш в размере 40 миллионов долларов.

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Версия на азербайджанском языке Banqladeşdə daşqınlar nəticəsində 217 nəfər öldü

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