В наводнениях в Бангладеш погибли 217 человек

В Бангладеш 217 человек погибли в наводнениях, вызванных продолжающимися с 30 июня муссонными дождями.

В Бангладеш 217 человек погибли в наводнениях, вызванных продолжающимися с 30 июня муссонными дождями.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом сообщает министерство здравоохранения.

В стране 850 тысяч человек были вынуждены переселиться, 47 тысяч человек заразились разными вирусами из-за загрязнения воды. Около двух миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи и укрытии.

Между тем, Евросоюз сообщил о выделении 1,94 миллионов долларов в помощь Бангладеш.

В заявлении из Офиса ООН по координации гуманитарной помощи отмечается, что начата программа помощи нуждающимся в Бангладеш в размере 40 миллионов долларов.