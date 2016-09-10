В наводнениях на востоке Индии погибли 216 человек

Баку. 10 cентября. REPORT.AZ/ Число жертв наводнения в штате Бихар на востоке Индии достигло 216 человек, около 1,5 млн. местных жителей лишились имущества и крова.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в субботу Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.

По данным управления, "хотя опасный уровень воды в реках начал снижаться, ситуация далека от стабилизации, продолжают поступать сообщения о новых жертвах и о росте ущерба от затопления". От наводнения пострадали 2210 деревень в 12 округах Бихара, суммарно за минувшие три недели оно нанесло ущерб и затронуло интересы свыше 4,1 млн. человек. Рухнуло пять бетонных жилых домов, смыты 466 деревянных строений и 2774 хижины. Паводок также затопил 8,5 млн. га сельхозугодий, размыл дороги, серьезно повредил или полностью разрушил десятки мостов.

Спасателям пришлось эвакуировать на лодках из опасных мест в общей сложности 740 тысяч человек, в 652 лагеря временного проживания отселено 395 тысяч из них, остальные нашли приют у родственников и друзей.