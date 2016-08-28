В наводнениях на востоке Индии погибли 156, пострадали около 1,4 млн человек

Баку. 28 Августа. REPORT.AZ/ Число жертв наводнения в штате Бихар на востоке Индии достигло 156 человек, около 1,4 млн местных жителей лишились имущества и крова.

Как передает Report, об этом сообщило Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.

По данным управления, "только за минувшие сутки зафиксирована гибель троих граждан, за последние две недели жертвами наводнения стали по меньшей мере 156 человек". Всего от стихии пострадали около 1,4 млн человек в 2024 деревнях 12 округов Бихара. Паводок также затопил 8 млн га сельхозугодий, размыл дороги, серьезно повредил или полностью разрушил десятки мостов.

Спасателям пришлось эвакуировать на лодках из опасных мест в общей сложности 556 тысяч человек, в 598 лагеря временного проживания отселено 303 тысячи из них, остальные нашли приют у родственников и друзей.

Широкомасштабные наводнения в Бихаре вызваны повышением уровня воды в шести крупных реках, протекающих по территории штата, в том числе в Ганге, из-за большого количества муссонных осадков.