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В НАТО заявили о желании создать "военный Шенген" для перемещения войск альянса

В НАТО заявили о желании создать "военный Шенген" для перемещения войск альянса В НАТО сообщили о намерении создать "военный Шенген" для оперативного перемещения войск альянса.
Другие страны
23 ноября 2023 г. 17:57
В НАТО заявили о желании создать военный Шенген для перемещения войск альянса

В НАТО сообщили о намерении создать "военный Шенген" для оперативного перемещения войск альянса.

Как передает Report, об этом в интервью Reuters заявил глава объединенного командования по логистике, генерал-лейтенант Александр Соллфранк.

Он заявил, что хотел бы видеть зону свободного военного прохода, так называемый "военный Шенген", аналогичную политической Шенгенской зоне, которая позволяет свободнее передвигаться внутри большей части стран Евросоюза.

"Сейчас у НАТО проблемы с национальными регламентами при перемещении военных и боеприпасов. Задача быстрого развертывания сил, а также наличия боеприпасов, топлива, запчастей и продовольствия стала сложнее", - пояснил он.

Соллфранк предупредил, что слишком большая бюрократическая волокита военно-политического блока препятствует передвижению войск по Европе.

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Версия на английском языке NATO reveals its desire to create ‘military Schengen’ for free military passage
Версия на азербайджанском языке NATO alyans qoşunlarının yerdəyişməsi üçün “hərbi Şengen” yaratmaq istəyini açıqlayıb

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