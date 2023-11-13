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В НАТО заявили о стремлении не допустить изменения статус-кво на Тайване

В НАТО заявили о стремлении не допустить изменения статус-кво на Тайване НАТО не имеет амбиций стать региональным военным альянсом в Индо-Тихоокеанском регионе, однако организация стремится не допустить того, чтобы Китай изменил статус-кво на Тайване.
Другие страны
13 ноября 2023 г. 20:29
В НАТО заявили о стремлении не допустить изменения статус-кво на Тайване

НАТО не имеет амбиций стать региональным военным альянсом в Индо-Тихоокеанском регионе, однако организация стремится не допустить того, чтобы Китай изменил статус-кво на Тайване.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил находящийся в Японии с визитом помощник генерального секретаря Североатлантического альянса Дэвид ван Вил.

Он отметил в интервью изданию Nikkei Asia, что не видит сценария, при котором Североатлантический альянс, ответственный за безопасность в Европе и Атлантике, играл бы военную роль в регионе.

"Самое главное, чтобы Китай осознал, что им не следует предпринимать никаких односторонних шагов для изменения статус-кво Тайваня. Это наш главный сигнал в этом направлении", - подчеркнул ван Вил.

Издание отмечает, что помощник генсека альянса не рассказал, как именно НАТО планирует оказывать влияние на Китай и какие шаги предпримет в случае непредвиденной ситуации в Тайваньском проливе.

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