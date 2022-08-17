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В НАТО заявили о готовности вмешаться в ситуацию вокруг Косова

В НАТО заявили о готовности вмешаться в ситуацию вокруг Косова Международные силы безопасности в Косове (КФОР), действующие под эгидой НАТО, готовы вмешаться в ситуацию в регионе, если стабильность окажется под угрозой.
Другие страны
17 августа 2022 г. 19:51
В НАТО заявили о готовности вмешаться в ситуацию вокруг Косова

Международные силы безопасности в Косове (КФОР), действующие под эгидой НАТО, готовы вмешаться в ситуацию в регионе, если стабильность окажется под угрозой.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи с президентом Сербии Александаром Вучичем.

"КФОР НАТО готовы вмешаться, если стабильность окажется под угрозой, на основании своего мандата ООН", - сказал он.

Отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли риск эскалации в настоящее время, Столтенберг ответил: "Риск есть всегда, поэтому важно, что мы проводим эти переговоры. Должно быть сделано все, чтоб предотвратить эскалацию. НАТО делает свою часть. Лучше всего предотвратить, но мы готовы действовать при необходимости".

Президент Сербии и премьер-министр непризнанного Косова приехали в Брюссель по приглашению верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Ожидается, что 18 августа с ними проведет встречи спецпредставитель Евросоюза по Западным Балканам Мирослав Лайчак.

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