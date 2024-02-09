В НАТО заявили, что платят военным лидерам для подготовки к самому плохому сценарию

Давайте скажем открыто, нашим военным лидерам платят, чтобы они готовились к самому плохому сценарию, и это их работа.
Как сообщает
Он отметил, что в альянсе не видят угрозы для безопасности стран альянса.
"Мы не видим угрозы для безопасности Румынии или стран альянса, - сказал он. - Зато мы видим необходимость больше инвестировать в военную мощь, экономическую устойчивость", - сказал замгенсека.
Согласно румынским СМИ, таким образом Джоанэ отреагировал на недавнее интервью начальника Штаба обороны генерала Влада Георгицэ румынскому отделению "Свободной Европы". В этом интервью в контексте конфликта на Украине румынский военачальник сказал, что население Румынии и всей Европы должно быть готово к военному конфликту, и сообщил, что Минобороны готовит проект закона о подготовке населения к обороне, который предусматривает добровольную военную службу для молодых людей в возрасте 18-35 лет.