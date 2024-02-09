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В НАТО заявили, что платят военным лидерам для подготовки к самому плохому сценарию

В НАТО заявили, что платят военным лидерам для подготовки к самому плохому сценарию Давайте скажем открыто, нашим военным лидерам платят, чтобы они готовились к самому плохому сценарию, и это их работа.
Другие страны
9 февраля 2024 г. 03:06
В НАТО заявили, что платят военным лидерам для подготовки к самому плохому сценарию

Давайте скажем открыто, нашим военным лидерам платят, чтобы они готовились к самому плохому сценарию, и это их работа.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ после заседания Североатлантического совета на уровне советников по национальной безопасности.

Он отметил, что в альянсе не видят угрозы для безопасности стран альянса.

"Мы не видим угрозы для безопасности Румынии или стран альянса, - сказал он. - Зато мы видим необходимость больше инвестировать в военную мощь, экономическую устойчивость", - сказал замгенсека.

Согласно румынским СМИ, таким образом Джоанэ отреагировал на недавнее интервью начальника Штаба обороны генерала Влада Георгицэ румынскому отделению "Свободной Европы". В этом интервью в контексте конфликта на Украине румынский военачальник сказал, что население Румынии и всей Европы должно быть готово к военному конфликту, и сообщил, что Минобороны готовит проект закона о подготовке населения к обороне, который предусматривает добровольную военную службу для молодых людей в возрасте 18-35 лет.

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Версия на азербайджанском языке NATO rəsmisi: “Hərbi rəhbərlərimizə ən pis ssenariyə hazırlaşmaq üçün maaş verilir”

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