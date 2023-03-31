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В НАТО запретили сотрудникам использовать TikTok на служебных устройствах

В НАТО запретили сотрудникам использовать TikTok на служебных устройствах В НАТО запретили своим сотрудникам скачивать приложение социальной сети TikTok на служебные устройства из соображений безопасности.
Другие страны
31 марта 2023 г. 23:07
В НАТО запретили сотрудникам использовать TikTok на служебных устройствах

В НАТО запретили своим сотрудникам скачивать приложение социальной сети TikTok на служебные устройства из соображений безопасности.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителей НАТО.

"Кибербезопасность является главным приоритетом для НАТО. НАТО предъявляет строгие требования к выбору приложений для служебного использования. TikTok недоступен на устройствах, предоставляемых НАТО", - заявил телеканалу высокопоставленный чиновник альянса.

Руководство блока направило своим сотрудникам соответствующее уведомление. Письмо закрепило запрет на официальном уровне.

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