В НАТО запретили сотрудникам использовать TikTok на служебных устройствах

В НАТО запретили своим сотрудникам скачивать приложение социальной сети TikTok на служебные устройства из соображений безопасности.
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"Кибербезопасность является главным приоритетом для НАТО. НАТО предъявляет строгие требования к выбору приложений для служебного использования. TikTok недоступен на устройствах, предоставляемых НАТО", - заявил телеканалу высокопоставленный чиновник альянса.
Руководство блока направило своим сотрудникам соответствующее уведомление. Письмо закрепило запрет на официальном уровне.