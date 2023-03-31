В НАТО запретили сотрудникам использовать TikTok на служебных устройствах

В НАТО запретили своим сотрудникам скачивать приложение социальной сети TikTok на служебные устройства из соображений безопасности.

В НАТО запретили своим сотрудникам скачивать приложение социальной сети TikTok на служебные устройства из соображений безопасности.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителей НАТО.

"Кибербезопасность является главным приоритетом для НАТО. НАТО предъявляет строгие требования к выбору приложений для служебного использования. TikTok недоступен на устройствах, предоставляемых НАТО", - заявил телеканалу высокопоставленный чиновник альянса.

Руководство блока направило своим сотрудникам соответствующее уведомление. Письмо закрепило запрет на официальном уровне.