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В НАТО создают экспертную группу для изучения южных соседей альянса

В НАТО создают экспертную группу для изучения южных соседей альянса Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг создает группу независимых экспертов для анализа подхода альянса к своим южным соседям, в первую очередь к регионам Ближнего Востока, Северной Африки и Сахеля.
Другие страны
6 октября 2023 г. 21:12
В НАТО создают экспертную группу для изучения южных соседей альянса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг создает группу независимых экспертов для анализа подхода альянса к своим южным соседям, в первую очередь к регионам Ближнего Востока, Северной Африки и Сахеля.

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте НАТО.

"На Вильнюсском саммите в начале этого года страны НАТО начали глубокое размышление об отношениях НАТО со своими южными соседями. Цель состоит в том, чтобы согласовать конкретные предложения к следующему саммиту НАТО, который должен состояться в июле 2024 года в Вашингтоне, округ Колумбия. В рамках этого процесса группа подготовит отчет, который будет представлен генсеку перед встречей министров иностранных дел стран НАТО в апреле следующего года", - говорится в сообщении.

Как поясняется на сайте альянса, отчет должен помочь союзникам подвести итоги событий на южном фланге НАТО и определить конкретные рекомендации по формированию будущего подхода альянса, в том числе описав возможности для дальнейшего взаимодействия и сотрудничества со странами-партнерами, международными организациями и другими субъектами.

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