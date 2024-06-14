В НАТО согласовали план по передаче альянсу управления поставками оружия Киеву

Министры обороны НАТО согласовали план по передаче альянсу управления поставками оружия Киеву, решение будет принято на саммите в Вашингтоне.
Как сообщает Report, об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны в Брюсселе.
"Мы согласовали план, который определяет то, как НАТО будет управлять оказанием помощи и обучением. Это позволит начать прикладывать усилия в этом направлении на саммите в июле", - сказал он.
По словам Столтенберга, координация поставок оружия Украине будет осуществляться структурами НАТО в Висбадене.
Очередной саммит НАТО пройдет с 9 по 11 июля 2024 года в столице США, Вашингтоне и будет посвящен 75-летию альянса.