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В НАТО согласовали план по передаче альянсу управления поставками оружия Киеву

В НАТО согласовали план по передаче альянсу управления поставками оружия Киеву Министры обороны НАТО согласовали план по передаче альянсу управления поставками оружия Киеву.
Другие страны
14 июня 2024 г. 16:21
В НАТО согласовали план по передаче альянсу управления поставками оружия Киеву

Министры обороны НАТО согласовали план по передаче альянсу управления поставками оружия Киеву, решение будет принято на саммите в Вашингтоне.

Как сообщает Report, об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны в Брюсселе.

"Мы согласовали план, который определяет то, как НАТО будет управлять оказанием помощи и обучением. Это позволит начать прикладывать усилия в этом направлении на саммите в июле", - сказал он.

По словам Столтенберга, координация поставок оружия Украине будет осуществляться структурами НАТО в Висбадене.

Очередной саммит НАТО пройдет с 9 по 11 июля 2024 года в столице США, Вашингтоне и будет посвящен 75-летию альянса.

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