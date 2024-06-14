В НАТО согласовали план по передаче альянсу управления поставками оружия Киеву

Министры обороны НАТО согласовали план по передаче альянсу управления поставками оружия Киеву.

Министры обороны НАТО согласовали план по передаче альянсу управления поставками оружия Киеву, решение будет принято на саммите в Вашингтоне.

Как сообщает Report, об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны в Брюсселе.

"Мы согласовали план, который определяет то, как НАТО будет управлять оказанием помощи и обучением. Это позволит начать прикладывать усилия в этом направлении на саммите в июле", - сказал он.

По словам Столтенберга, координация поставок оружия Украине будет осуществляться структурами НАТО в Висбадене.

Очередной саммит НАТО пройдет с 9 по 11 июля 2024 года в столице США, Вашингтоне и будет посвящен 75-летию альянса.