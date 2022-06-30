В НАТО согласны работать над увеличением оборонных расходов выше 2% ВВП

Генсек НАТО Йенс Столтенберг согласился начать работу над тем, чтобы союзники увеличили выделение средств на оборону альянса.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг согласился начать работу над тем, чтобы союзники увеличили выделение средств на оборону альянса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер Великобритании Борис Джонсон.

"Страны признают, что им нужно тратить больше на оборону. В нашем случае это означает, что нужно быть готовыми превысить показатель финансирования, установленный около десяти лет назад, согласно которому каждая страна выделяет 2% ВВП на оборону", - заявил Джонсон на пресс-конференции.

"Мы хотим, чтобы генсек Йенс Столтенберг начал работать над новой целью, и он согласен", - добавил британский премьер.

По словам Джонсона, цель Великобритании состоит в том, чтобы к концу десятилетия увеличить расходы на оборону НАТО до 2,5% ВВП.

Накануне глава НАТО сообщил, что на саммите в Мадриде члены альянса вновь подтвердили обязательство, взятое в 2014 году, о выделении на оборону не менее 2% ВВП. Девять из них теперь достигают или превышают этот целевой показатель. Девятнадцать союзников заявляют о четких планах достичь этого к 2024 году. "Два процента все чаще воспринимаются как минимум, а не предел", - сказал Столтенберг.