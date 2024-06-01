В НАТО считают, что кибератака может стать поводом для задействования 5-й статьи устава

Кибератака может стать поводом для задействования 5-й статьи устава Североатлантического альянса о коллективной самообороне.

Кибератака может стать поводом для задействования 5-й статьи устава Североатлантического альянса о коллективной самообороне.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр, выступая на форуме "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.

"В НАТО мы договорились, что в принципе кибератака может стать поводом для задействования 5-й статьи", - подчеркнул он.

В то же время Бауэр обратил внимание на то, что в такой ситуации должен будет учитываться ряд факторов. "Сложная часть заключается в том, что необходимо установить, кто организовал атаку", - заметил представитель НАТО.

Он уточнил, что речь идет не о том где располагаются серверы, а о непосредственном организаторе кибератаки.

"Если невозможно установить организаторов, то очень сложно объявить кому-либо войну. Надо также понять, насколько она разрушительна для общества", - отметил он.