В НАТО растет число стран, наращивающих расходы на оборону

Североатлантический альянс в среду выступит с заявлением о том, что оборонные расходы 18 его членов в 2024 году достигнут целевого показателя 2% от ВВП или превысят его.

Североатлантический альянс в среду выступит с заявлением о том, что оборонные расходы 18 его членов в 2024 году достигнут целевого показателя 2% от ВВП или превысят его.

Как передает Report , об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

"НАТО ожидает, что примерно две трети союзников в 2024 году выйдут на 2%-ный показатель", - заявил собеседник издания.

В 2016 году лишь пять членов альянса направляли на оборонные нужды больше 2% своего ВВП. По итогам 2022 года таких стран стало 7, а в 2023 году этот показатель достиг 11.

Увеличение оборонных расходов стран НАТО - это один из элементов стратегии, призванной ограничить возможные негативные последствия возвращения в Белый дом Дональда Трампа. Предлагается также в перспективе сосредоточить внимание альянса на ключевых для Трампа вопросах сдерживания Китая и борьбы с терроризмом.

"О Трампе сейчас много разговоров. Каков лучший способ выстраивать отношения с будущим президентом Трампом? По сути это сочетание лести и твердости", - заявил FT высокопоставленный дипломат одной из стран НАТО.