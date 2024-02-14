В НАТО растет число стран, наращивающих расходы на оборону

Североатлантический альянс в среду выступит с заявлением о том, что оборонные расходы 18 его членов в 2024 году достигнут целевого показателя 2% от ВВП или превысят его.
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"НАТО ожидает, что примерно две трети союзников в 2024 году выйдут на 2%-ный показатель", - заявил собеседник издания.
В 2016 году лишь пять членов альянса направляли на оборонные нужды больше 2% своего ВВП. По итогам 2022 года таких стран стало 7, а в 2023 году этот показатель достиг 11.
Увеличение оборонных расходов стран НАТО - это один из элементов стратегии, призванной ограничить возможные негативные последствия возвращения в Белый дом Дональда Трампа. Предлагается также в перспективе сосредоточить внимание альянса на ключевых для Трампа вопросах сдерживания Китая и борьбы с терроризмом.
"О Трампе сейчас много разговоров. Каков лучший способ выстраивать отношения с будущим президентом Трампом? По сути это сочетание лести и твердости", - заявил FT высокопоставленный дипломат одной из стран НАТО.