Генсек НАТО призвал Россию отвести войска от границ Украины

НАТО призывает Россию сделать важный шаг на пути к урегулированию кризиса вокруг Украины и отвести свои войска от украинских границ. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг

НАТО призывает Россию сделать важный шаг на пути к урегулированию кризиса вокруг Украины и отвести свои войска от украинских границ. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы призываем Россию отвести свои силы от границ Украины. Это должно стать важным первым шагом на пути к мирному урегулированию", - считает он.

"Я хочу повторить свой призыв к России провести серию заседаний для обсуждения вопросов снижения рисков и контроля над обычными и ядерными вооружениями", - заявил Столтенберг. Он также призвал Россию "избрать путь дипломатии" по кризису в Украине.