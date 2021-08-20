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В НАТО призвали не препятствовать эвакуации иностранцев из Афганистана

В НАТО призвали не препятствовать эвакуации иностранцев из Афганистана Министры иностранных дел стран НАТО приняли заявление по Афганистану.
Другие страны
20 августа 2021 г. 20:48
В НАТО призвали не препятствовать эвакуации иностранцев из Афганистана

Министры иностранных дел стран НАТО приняли заявление по Афганистану.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, заявление было сделано по итогам внеплановой видеоконференции глав МИД НАТО.

"Сейчас наша ближайшая задача - выполнить обязательства по продолжению безопасной эвакуации граждан наших стран, граждан стран-партнеров и афганцев, которые подвергаются риску, в частности тех, кто помогал нашим силам. Мы призываем тех, кто обладает властью в Афганистане, уважать процесс безопасной и упорядоченной эвакуации и содействовать ему, в том числе через аэропорт в Кабуле", - указывается в документе.

НАТО призывает "тех, кто сейчас у власти в Афганистане", не препятствовать выезду иностранцев и афганцев, подвергающихся опасности, говорится в заявлении глав МИД альянса.

"Несмотря на ситуацию в Афганистане, НАТО продолжит решительно бороться с международным терроризмом", - говорится в заявлении.

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Версия на английском языке NATO Foreign Ministers release statement on Afghanistan
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