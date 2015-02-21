В НАТО посоветовали готовиться к возможному вторжению РФ в европейскую страну

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Силы Североатлантического альянса должны принять меры на случай масштабной и стремительной атаки России на одну из восточноевропейских стран-членов организации. Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил замкомандующего объединенными силами НАТО в Европе генерал Эдриан Брэдшоу.

"Россия может поверить в то, что большое количество регулярных войск, которые она способна сосредотачивать в короткий срок, - мы видели [это] в стремительных действиях перед захватом Крыма - можно использовать в будущем не только для запугивания и сдерживания, но и для захвата территории НАТО", - сказал он во время выступления в Королевском Объединённом институте оборонных исследований в Лондоне.

По мнению генерала, подобное развитие событий может привести к "сползанию в стратегический конфликт", представляющий собой смертельную угрозу. Брэдшоу отметил, что Россия может использовать угрозу дальнейшей эскалации конфликта, чтобы предотвратить возвращение захваченной территории. По словам генерала, речь идет о так называемом эскалационном доминировании, к которому прибегало руководство СССР.

Он добавил, что силы НАТО также должны адаптироваться к подрывным действиям и другим методам гибридной войны, применяемым Россией на Украине.

Ранее с подобными высказываниями выступил министр обороны Великобритании Майкл Фэллон, заявивший, что Россия представляет собой реальную угрозу странам Балтии, и предупредивший, что Москва может повторить действия, предпринятые в Крыму и на востоке Украины, в отношении Литвы, Латвии и Эстонии.