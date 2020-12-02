В НАТО подтвердили необходимость продолжения диалога с Россией

Министры иностранных дел НАТО на последней видеоконференции 2020 года подтвердили необходимость продолжения диалога альянса с Россией, но при этом продолжая заниматься ее сдерживанием.

Министры иностранных дел НАТО на последней видеоконференции 2020 года подтвердили необходимость продолжения диалога альянса с Россией, но при этом продолжая заниматься ее сдерживанием.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник на пресс-конференции по итогам консультаций глав МИД альянса.

"Министры подтвердили необходимость продолжения диалога с Россией, - сказал он.

Й.Столтенберг сообщил, что НАТО приветствует диалог России и США о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (неофициальное название - СНВ-3).

Столтенберг также заявил, что экспертная группа НАТО завершила подготовку доклада "НАТО - 2030", который содержит предложения о реформировании альянса, этот документ был представлен на видеоконференции глав МИД НАТО во вторник, его доработанная версия будет вынесена на обсуждение на саммит альянса в 2021 году.