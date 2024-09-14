В НАТО отметили необходимость налаживания диалога с Россией

Для разрешения украинского конфликта необходимо наладить диалог с Россией.

Для разрешения украинского конфликта необходимо наладить диалог с Россией.

Как передает Report , об этом в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг, срок полномочий которого на данном посту истек.

"Мы могли бы сделать больше, чтобы предотвратить конфликт. Я по-прежнему верю в диалог с Россией в сочетании с обороной и сдерживанием. Мы должны быть сильными, чтобы вести содержательный диалог", - сказал он.

Генсек также отметил, что сегодня возможностей для переговоров значительно меньше, чем в 2014 году.

Ранее, 7 сентября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что работает над "мирным планом" прекращения огня, который будет готов в ноябре 2024 года.