В НАТО обсуждают отправку войск в Гренландию на фоне угроз Трампа

Представители стран Североатлантического альянса (НАТО) обсуждают возможные сценарии ответа на случай, если президент США Дональд Трамп предпримет попытку захватить Гренландию силовым путем.

Представители стран Североатлантического альянса (НАТО) обсуждают возможные сценарии ответа на случай, если президент США Дональд Трамп предпримет попытку захватить Гренландию силовым путем.

Как передает Report, об этом сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на диписточники.

Сообщается, что союзники провели неформальные переговоры с участием "десятков" представителей стран Европы, где в том числе коснулись вопроса отправки военных на остров. В частности, обсуждался вопрос, могут ли члены объединения в случае американского вторжения в другое государство-член НАТО применять 5-ю статью Североатлантического договора, которая гласит, что нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов альянса, отмечает издание.

В декабре 2024 года Трамп заявил о намерении купить Гренландию, которая является автономной частью Дании. На этом фоне министр обороны Дании объявил о планах увеличить расходы на защиту острова.