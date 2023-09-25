В НАТО не стали исключать появление баз альянса в Финляндии

Финляндия как 31-я страна НАТО полностью интегрирована в политические и военные структуры альянса.

Финляндия как 31-я страна НАТО полностью интегрирована в политические и военные структуры альянса.

Как передает Report , об этом заявил "Известиям" неназванный официальный представитель блока, комментируя вероятность появления натовских военных баз в республике.

"Будучи членом НАТО, Финляндия полностью интегрирована в политические и военные структуры Североатлантического альянса и продолжает вносить значительный вклад в ежедневные усилия нашей организации по защите миллиарда человек, проживающего в евроатлантическом регионе", — отметил он.

Ранее местные финские власти несколько раз выступали с предложением разместить в республике военные базы Североатлантического альянса.