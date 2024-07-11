В НАТО назвали недостаточным производство 3 млн снарядов 155 мм в 2025 году

Страны Североатлантического альянса планируют произвести 2 млн артиллерийских снарядов калибра 155 мм в 2024 году и довести объем производства этого типа боеприпасов до 3 млн в 2025 году.

Страны Североатлантического альянса планируют произвести 2 млн артиллерийских снарядов калибра 155 мм в 2024 году и довести объем производства этого типа боеприпасов до 3 млн в 2025 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил порталу Semafor высокопоставленный сотрудник НАТО.

При этом чиновник отметил, что "этого [объема производства] недостаточно, но это большой рост". По его словам, цель состоит не в том, "чтобы только лишь превзойти Россию в производственном отношении, а чтобы мы были в состоянии производить то, что нам нужно для [обеспечения] сдерживания и обороны НАТО и для снабжения Украины".

По информации источника портала, страны НАТО пытаются нарастить собственное производство боеприпасов, так как в том числе хотят снизить зависимость от компонентов двойного назначения китайского производства. В неопубликованном соглашении, посвященном вопросу переоценки цепочек военных поставок НАТО и заключенном государствами альянса несколько недель назад, предупреждается об угрозе прекращения Китаем поставок ключевых комплектующих для оборонной промышленности.