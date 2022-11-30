В НАТО намерены усилить поддержку Боснии и Герцеговины, Грузии и Молдовы

Главы МИД стран НАТО на встрече в Бухаресте договорились наращивать поддержку Боснии и Герцеговины, Грузии и Молдовы.

Главы МИД стран НАТО на встрече в Бухаресте договорились наращивать поддержку Боснии и Герцеговины, Грузии и Молдовы.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Главы МИД Боснии и Герцеговины, Грузии и Молдовы присоединились к нам в ходе финальной части заседания; это три ценных партнера НАТО, сталкивающиеся с давлением России", - сказал он на пресс-конференции.

"Мы обсудили причины для нашей общей обеспокоенности в сфере безопасности, согласились усиливать сотрудничество. Союзники договорились укреплять их поддержку с учетом местных особенностей", - отметил генсек.

По словам Столтенберга, речь идет о поддержке реформ в этих странах и об обучении в сфере обороны и безопасности.