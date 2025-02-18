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В НАТО намерены перенять боевой опыт Украины

В НАТО намерены перенять боевой опыт Украины Союзники по НАТО будут перенимать боевой опыт Вооруженных сил Украины (ВСУ) по противостоянию России в учебном центре "НАТО — Украина" (JATEC) в Польше.
Другие страны
18 февраля 2025 г. 02:21
В НАТО намерены перенять боевой опыт Украины

Союзники по НАТО будут перенимать боевой опыт Вооруженных сил Украины (ВСУ) по противостоянию России в учебном центре "НАТО — Украина" (JATEC) в Польше.

Как передает Report, об этом сказала замгенсека альянса Радмила Шекеринска на открытии упомянутого центра.

По ее словам, работа JATEC поможет альянсу и Украине стать сильнее

"Это уникальная гражданско-военная организация, первая, которой совместно руководят НАТО и страна-партнер. Здесь мы будем учиться у Украины и перенимать непосредственный опыт борьбы с российской агрессией. JATEC укрепит безопасность и оборонные возможности Украины, разовьет ее долгосрочную оборонную позицию и поможет стать полностью совместимой с НАТО", - отметила Р.Шекеринска.

Отметим, что в польском Быдгоще 17 февраля открылся Центр анализа, подготовки и образования НАТО-Украина (JATEC). Он призван поддерживать ВСУ в стремлении к полной совместимости с войсками НАТО и способствовать обмену опытом между сторонами.

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