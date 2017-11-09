В НАТО надеются на сотрудничество с Россией по Афганистану

Баку. 9 ноября. REPORT/ Командующий миссией НАТО в Афганистане генерал Джон Николсон выразил надежду на то, что Россия и альянс смогут сотрудничать по разрешению ситуации в Афганистане, поскольку стороны преследуют общие интересы, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Я думаю, что Афганистан – это одна из областей, где мы преследуем общие с Россией интересы в сферах борьбы с наркотиками, с терроризмом и в интересах борьбы и примирения в Афганистане. Я надеюсь, мы сможем работать с Россией в обеспечении наших общих интересов", — сказал Николсон журналистам.

По его словам, "это укрепило бы стабильность в Центральной Азии, снизило миграцию, снизило потенциал исходящей из региона террористической угрозы и было бы экономически выгодно для всех стран и для афганского народа".

"Я надеюсь, может произойти так, что Россия и НАТО будут работать вместе над лучшим будущим для Афганистана", — сказал Николсон, не ответив при этом, как это возможно с учетом решения НАТО приостановить практическое сотрудничество с РФ.