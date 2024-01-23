В НАТО начался подготовительный этап масштабных учений Steadfast Defender 2024

В понедельник, как следует из плана, опубликованного ставкой верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (SACEUR), формально начались военные учения Steadfast Defender 2024.

В понедельник, как следует из плана, опубликованного ставкой верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (SACEUR), формально начались военные учения Steadfast Defender 2024.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

При этом, по сообщениям европейских СМИ, активной фазе учений предшествует подготовительный этап, а военные операции как таковые должны начаться с 31 января и продлятся до 31 мая. По данным НАТО, это самые масштабные с 1988 года военные учения Североатлантического альянса.

Ранее в январе о скором старте учений заявил верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (SACEUR) - американский генерал Кристофер Каволи после заседания военного комитета альянса на уровне начальников генеральных штабов, отметив "необходимость отработать и уточнить планы посредством тщательных подготовки и учений".

"Учения Steadfast Defender 2024 станут крупнейшими учениями НАТО за последние десятилетия, в которых примут участие около 90 тыс. военнослужащих из всех 31 государства-союзника и нашего хорошего партнера Швеции", - сообщил генерал Каволи.

По его словам, тем самым "альянс продемонстрирует свою способность укрепить евроатлантический регион посредством трансатлантического перемещения сил из Северной Америки".

"Это подкрепление осуществится во время смоделированного сценария возникающего конфликта против почти равного противника. Steadfast Defender 2024 станет наглядной демонстрацией наших единства, силы и решимости защищать друг друга, наши ценности и международный порядок, основанный на правилах", - добавил натовский главнокомандующий.

Ожидается, что в учениях будут задействованы около 50 боевых кораблей, 80 самолетов и 1,1 тыс. единиц наземной военной техники, в том числе 133 танка.