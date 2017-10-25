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    В НАТО могут рассмотреть вопрос создания двух новых формирований

    Данный вопрос будет рассмотрен на ежеквартальном совещании министров в ноябре

    Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ НАТО может одобрить создание двух военных формирований, призванных укрепить логистику альянса на случай потенциального конфликта с Россией.

    Как передает Report, об этом сообщают иностранные СМИ.

    Отмечается, что основное внимание может быть сфокусировано на организации более быстрой поставки материалов и перемещении людей.

    Данный вопрос будет рассмотрен на ежеквартальном совещании министров в ноябре.

    Ранее в НАТО опровергли сообщения СМИ о неспособности альянса к быстрому развёртыванию и переброске подкреплений по Европе.

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