В НАТО и Иране прокомментировали столкновение между ХАМАС и Израилем

Официальные лица НАТО и Ирана прокомментировали вооруженный конфликт между ХАМАС и Израилем.

Официальные лица НАТО и Ирана прокомментировали вооруженный конфликт между ХАМАС и Израилем.

Об этом сообщают Report со ссылкой на израильские СМИ.

Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ осудил массированные атаки палестинских террористов на Израиль: "Всего несколько недель назад я был в Израиле и работал над тем, чтобы вывести его партнерство с НАТО на новую высоту".

Советник верховного лидера Ирана генерал-майор Рахим Сафави в свою очередь поддержал ракетные удары ХАМАС по Израилю.

"Мы поддерживаем ракетные удары с палестинской стороны. Конечно, с поборниками за святую землю также стоят плечом к плечу и великомученики, такие как Касем Сулеймани, и мы останемся с палестинскими борцами до полного освобождения Палестины и Иерусалима", - сказал Сафави.