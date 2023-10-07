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В НАТО и Иране прокомментировали столкновение между ХАМАС и Израилем

В НАТО и Иране прокомментировали столкновение между ХАМАС и Израилем Официальные лица НАТО и Ирана прокомментировали вооруженный конфликт между ХАМАС и Израилем.
Другие страны
7 октября 2023 г. 16:16
В НАТО и Иране прокомментировали столкновение между ХАМАС и Израилем

Официальные лица НАТО и Ирана прокомментировали вооруженный конфликт между ХАМАС и Израилем.

Об этом сообщают Report со ссылкой на израильские СМИ.

Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ осудил массированные атаки палестинских террористов на Израиль: "Всего несколько недель назад я был в Израиле и работал над тем, чтобы вывести его партнерство с НАТО на новую высоту".

Советник верховного лидера Ирана генерал-майор Рахим Сафави в свою очередь поддержал ракетные удары ХАМАС по Израилю.

"Мы поддерживаем ракетные удары с палестинской стороны. Конечно, с поборниками за святую землю также стоят плечом к плечу и великомученики, такие как Касем Сулеймани, и мы останемся с палестинскими борцами до полного освобождения Палестины и Иерусалима", - сказал Сафави.

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Версия на азербайджанском языке NATO və İran HƏMAS-la İsrail arasında silahlı toqquşmaya münasibət bildirib

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