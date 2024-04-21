В НАТО и ЕС приветствовали выделение США Киеву очередного пакета помощи

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель приветствовали выделение Украине очередного пакета помощи.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель приветствовали выделение Украине очередного пакета помощи.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Я приветствую факт одобрения Палатой представителей в США нового большого пакета помощи Украине, которая использует оружие, предоставляемое НАТО, чтобы уничтожить российские военные возможности. Это способствует нашей безопасности в Европе и Северной Америке", - заявил Столтенберг.

"Я приветствую результат сегодняшнего голосования в Палате представителей США", - подчеркнул Боррель. Он добавил, что у Украины будет "нужная ему трансатлантическая поддержка, чтобы бороться с Россией".