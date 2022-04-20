В НАТО допускают участие в обеспечении эвакуации людей из Мариуполя

Союзники НАТО могут быть привлечены к безопасному прохождению гражданских из окруженного Мариуполя, если противник это позволит.

Союзники НАТО могут быть привлечены к безопасному прохождению гражданских из окруженного Мариуполя, если противник это позволит.

Как передает Report со ссылкой на CNN , это допустила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

Она отметила, что была определенная надежда на то, что россияне позволят гуманитарный коридор для мирных жителей и раненых военных из Мариуполя.

Нуланд добавила, что в случае разрешения "зеленого коридора" к эвакуации будут привлечены союзники из НАТО.

При этом заместитель госсекретаря сказала, что соглашение об эвакуации неоднократно разрушалась со стороны россиян.

"В конце концов, россияне должны разрешить безопасный проход", - предупредила Нуланд.