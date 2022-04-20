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В НАТО допускают участие в обеспечении эвакуации людей из Мариуполя

В НАТО допускают участие в обеспечении эвакуации людей из Мариуполя Союзники НАТО могут быть привлечены к безопасному прохождению гражданских из окруженного Мариуполя, если противник это позволит.
Другие страны
20 апреля 2022 г. 21:19
В НАТО допускают участие в обеспечении эвакуации людей из Мариуполя

Союзники НАТО могут быть привлечены к безопасному прохождению гражданских из окруженного Мариуполя, если противник это позволит.

Как передает Report со ссылкой на CNN, это допустила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

Она отметила, что была определенная надежда на то, что россияне позволят гуманитарный коридор для мирных жителей и раненых военных из Мариуполя.

Нуланд добавила, что в случае разрешения "зеленого коридора" к эвакуации будут привлечены союзники из НАТО.

При этом заместитель госсекретаря сказала, что соглашение об эвакуации неоднократно разрушалась со стороны россиян.

"В конце концов, россияне должны разрешить безопасный проход", - предупредила Нуланд.

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