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В НАТО больше не видят ограничений для усиления своих позиций на востоке

В НАТО больше не видят ограничений для усиления своих позиций на востоке Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ считает, что на фоне событий в Украине у альянса больше нет ограничений на развертывание сил на востоке, вытекавших из Основополагающего акта о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Р
Другие страны
30 мая 2022 г. 20:12
В НАТО больше не видят ограничений для усиления своих позиций на востоке

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ считает, что на фоне событий в Украине у альянса больше нет ограничений на развертывание сил на востоке, вытекавших из Основополагающего акта о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между РФ и НАТО от 1997 года.

"Я думаю, что этот акт не работает по вине России. Как это определить - вопрос нюансов, но Россия в значительной степени вышла из этого соглашения с нами. Поэтому у нас больше нет никаких ограничений на наличие сильного присутствия НАТО на восточном крыле и обеспечение того, чтобы каждый квадратный дюйм территории НАТО был защищен Пятой статьей НАТО и нашими союзниками", - сказал находящийся в Вильнюсе Джоанэ, которого цитирует агентство BNS.

НАТО в соответствии с Основополагающим актом о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между РФ и Организацией Североатлантического договора от 1997 года обязалась не размещать на постоянной основе значительные силы в Центральной и Восточной Европе, включая страны Балтии. Россия обязалась в этом соглашении "воздерживаться от агрессии против своих соседей" и это она не соблюдает, заявляет Джоанэ.

Поэтому в НАТО, по его словам, больше нет ограничений на развертывание сил в восточном крыле. "Россия фактически отменила любое содержание этого учредительного акта", - заявил Джоанэ.

Замгенсека организации заявил, что балтийские страны просят заменить дислоцированные в них с 2017 года международные батальоны на бригадные подразделения, которые в несколько раз крупнее.

Джоанэ сказал, что присутствие Североатлантического Альянса в регионе будет усилено в ряде сфер, но точный размер сил пока неясен. По его словам, окончательные решения будут приняты на саммите НАТО в Мадриде. "Мы понимаем заинтересованность в количестве, но мы также хотим подчеркнуть качество нашей деятельности. Мы ожидаем очень важных решений от нашего руководства в Мадриде", - сказал он.

Отметим, что новую Стратегическую концепцию Североатлантического Альянса планируется утвердить на саммите НАТО в Мадриде в июне.

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Версия на азербайджанском языке NATO şərqdə mövqelərini gücləndirmək üçün məhdudiyyət görmür

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