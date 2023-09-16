В НАТО анонсировали в 2024 году крупнейшие учения после холодной войны

Североатлантический альянс проведет в 2024 году крупнейшие в своей истории учения после холодной войны. Об этом заявил глава Военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр на пресс-конференции на полях ежегодной конференции начальников генштабов стран НАТО в

Североатлантический альянс проведет в 2024 году крупнейшие в своей истории учения после холодной войны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр на пресс-конференции на полях ежегодной конференции начальников генштабов стран НАТО в Осло.

"В 2024 году НАТО проведет крупнейшие учения после холодной войны - Steadfast Defender ("Стойкий защитник"), - сказал он.

По словам Бауэра, более 40 тыс. человек примут участие в учениях в Германии, Польше и странах Балтии.

Ранее газета Financial Times (FT) сообщила со ссылкой на источники, что в маневрах будут задействованы не менее 41 тыс. военнослужащих и более 50 кораблей, в ходе учений будет совершено от 500 до 700 боевых вылетов. Планируется использование "реальных географических данных для создания более реалистичных сценариев для войск".