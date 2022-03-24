В НАТО активизировали оборонные планы по защите Альянса

В НАТО приняли решение об активизации оборонных планов.

В НАТО приняли решение об активизации оборонных планов.

Как сообщает Report, об этом говорится на странице Альянса в Twitter.

Генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг заявил сегодня на экстренном заседании глав государств и правительств НАТО в Брюсселе, что новое решение было принято для защиты Альянса.

"НАТО не потерпит никаких посягательств на суверенитет или территориальную целостность союзников. Мы активизировали наши оборонные планы по защите Альянса, повысили нашу готовность и развернули войска по обе стороны Атлантики", - сказал генсек НАТО.