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ООН: В Европе остаются около 4 млн 823 тысяч украинских беженцев

ООН: В Европе остаются около 4 млн 823 тысяч украинских беженцев В настоящее время на территории Европы остаются около 4 млн 823 тысяч украинских беженцев.
Другие страны
4 февраля 2023 г. 10:29
ООН: В Европе остаются около 4 млн 823 тысяч украинских беженцев

В настоящее время на территории Европы остаются около 4 млн 823 тысяч украинских беженцев.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Отмечается, что в январе количество украинцев, получивших официальную защиту (или претендующих на нее) в странах Европы, приблизилось к 5 млн, но затем под конец месяца их количество несколько снизилось. Это произошло за счет сокращения числа официальных беженцев в Германии – сразу более чем на 140 тысяч человек.

Сейчас больше всего беженцев со статусом временной защиты находятся в Польше – 1 млн 563 тыс.. На втором месте Германия – 881 тыс., на третьем – Чехия с 485 тыс. беженцев.

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