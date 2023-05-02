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В NASA продемонстрировали разницу в размерах сверхмассивных черных дыр

В NASA продемонстрировали разницу в размерах сверхмассивных черных дыр В NASA создали демонстрационное видео, отображающее иерархию масштабов сверхмассивных черных дыр.
Другие страны
2 мая 2023 г. 01:13
В NASA продемонстрировали разницу в размерах сверхмассивных черных дыр

В NASA создали демонстрационное видео, отображающее иерархию масштабов сверхмассивных черных дыр.

Как передает Report, видео было опубликовано на YouTube-канале Центра космических полетов имени Годдарда.

В 2019 году было получено первое прямое изображение сверхмассивной черной дыры. При этом косвенными методами подтверждено существование гораздо большего числа таких объектов. Они располагаются в центре многих галактик, включая Млечный путь.

"Прямые наблюдения, многие из которых сделаны с помощью космического телескопа Hubble, подтверждают наличие более 100 сверхмассивных черных дыр, - сказал астрофизик Джереми Шнитман. - Как они становятся такими большими? Когда галактики сталкиваются, их центральные черные дыры в конечном итоге тоже могут сливаться".

Новая анимация показывает 10 сверхмассивных черных дыр, включая те, которые находятся в Млечном Пути и галактике M87, в масштабе по размерам их теней (связанных с размером горизонта событий). Начиная с Солнца, камера отодвигается, чтобы сравнить все более крупные черные дыры с различными структурами в Солнечной системе.

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