В NASA продемонстрировали разницу в размерах сверхмассивных черных дыр

В NASA создали демонстрационное видео, отображающее иерархию масштабов сверхмассивных черных дыр.

В NASA создали демонстрационное видео, отображающее иерархию масштабов сверхмассивных черных дыр.

Как передает Report, видео было опубликовано на YouTube-канале Центра космических полетов имени Годдарда.

В 2019 году было получено первое прямое изображение сверхмассивной черной дыры. При этом косвенными методами подтверждено существование гораздо большего числа таких объектов. Они располагаются в центре многих галактик, включая Млечный путь.

"Прямые наблюдения, многие из которых сделаны с помощью космического телескопа Hubble, подтверждают наличие более 100 сверхмассивных черных дыр, - сказал астрофизик Джереми Шнитман. - Как они становятся такими большими? Когда галактики сталкиваются, их центральные черные дыры в конечном итоге тоже могут сливаться".

Новая анимация показывает 10 сверхмассивных черных дыр, включая те, которые находятся в Млечном Пути и галактике M87, в масштабе по размерам их теней (связанных с размером горизонта событий). Начиная с Солнца, камера отодвигается, чтобы сравнить все более крупные черные дыры с различными структурами в Солнечной системе.