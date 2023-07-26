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В NASA приступили к созданию ядерного ракетного двигателя для полетов на Марс

В NASA приступили к созданию ядерного ракетного двигателя для полетов на Марс Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США в сотрудничестве с управлением перспективных исследований (DARPA) Министерства обороны США приступило к проектированию и производству ядерного ракетного двигателя (
Другие страны
26 июля 2023 г. 19:50

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США в сотрудничестве с управлением перспективных исследований (DARPA) Министерства обороны США приступило к проектированию и производству ядерного ракетного двигателя (ЯРД) для полетов на Марс.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте DARPA.

"Программа направлена на то, чтобы дать нации возможность двигаться вперед. После успешных испытаний мы могли бы значительно усовершенствовать имеющиеся средства для более быстрого и дальнего полета в космос", - отметила руководитель программы Табита Додсон. В пресс-релизе также говорится, что ЯРД планируют испытать к 2027 году.

Как отмечает NASA, принцип работы ядерного ракетного двигателя заключается в создании реактивной тяги при преобразовании жидкого рабочего тела в газ из-за нагрева камеры с ядерным реактором. Эта технология отличается от перспективной концепции термоядерного ракетного двигателя (ТЯРД), в котором предполагается применение управляемой реакции термоядерного синтеза.

В NASA также считают, что ракеты с ядерным двигателем будут быстрее долетать до Марса, что сделает миссии проще и безопаснее для экипажа. Такой тип двигателя требует меньше топлива, а значит, полезная нагрузка ядерной ракеты может быть больше, чем у ракет на горючем топливе.

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