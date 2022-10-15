В Намибии произошла вспышка ящура

Вспышка ящура зарегистрирована на северо-востоке Намибии.

Вспышка ящура зарегистрирована на северо-востоке Намибии.

Как передает Report, об этом сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на главного ветеринара страны Альбертину Шилонго.

По ее словам, зоной заражения объявлена территория всего округа Замбези. В нем введен временный запрет на перемещение парнокопытных животных. Шилонго заявила, что вакцинация крупного рогатого скота от ящура начнется на следующей неделе.

Ящур - острая инфекционная болезнь, поражающая крупный и мелкий рогатый скот, буйволов, лошадей и свиней. Характеризуется лихорадкой и афтозными поражениями слизистой оболочки ротовой полости, кожи вымени и конечностей. Может передаваться человеку через термически необработанные продукты и в процессе ухода за животными.