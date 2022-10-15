О нас

В Намибии произошла вспышка ящура

В Намибии произошла вспышка ящура Вспышка ящура зарегистрирована на северо-востоке Намибии.
Другие страны
15 октября 2022 г. 22:44
В Намибии произошла вспышка ящура

Вспышка ящура зарегистрирована на северо-востоке Намибии.

Как передает Report, об этом сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на главного ветеринара страны Альбертину Шилонго.

По ее словам, зоной заражения объявлена территория всего округа Замбези. В нем введен временный запрет на перемещение парнокопытных животных. Шилонго заявила, что вакцинация крупного рогатого скота от ящура начнется на следующей неделе.

Ящур - острая инфекционная болезнь, поражающая крупный и мелкий рогатый скот, буйволов, лошадей и свиней. Характеризуется лихорадкой и афтозными поражениями слизистой оболочки ротовой полости, кожи вымени и конечностей. Может передаваться человеку через термически необработанные продукты и в процессе ухода за животными.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Namibiyada dabaq xəstəliyi kəskin artıb

Самое важное

Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу
Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу
15 октября 2022 г. 10:17
Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану
Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану
15 октября 2022 г. 10:16
Президент Азербайджана призвал правительства США и Франции проявить ответственность
Президент Азербайджана призвал правительства США и Франции проявить ответственность
14 октября 2022 г. 15:59
В Азербайджане начал функционировать медиа-реестр
В Азербайджане начал функционировать медиа-реестр
14 октября 2022 г. 15:37
Президент Ильхам Алиев: Мы настроены на долгосрочный мир
Президент Ильхам Алиев: Мы настроены на долгосрочный мир
13 октября 2022 г. 20:28
Токаев: Азербайджан играет большую роль не только в регионе, но и более широком масштабе 
Токаев: Азербайджан играет большую роль не только в регионе, но и более широком масштабе 
13 октября 2022 г. 17:29
Союзу писателей Азербайджана выделено 203 тыс. манатов на проведение съезда
Союзу писателей Азербайджана выделено 203 тыс. манатов на проведение съезда
13 октября 2022 г. 11:01
Глава МИД Азербайджана принял участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ
ФотоГлава МИД Азербайджана принял участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ
12 октября 2022 г. 21:34
Минздрав о нехватке медикаментов 
Минздрав о нехватке медикаментов 
12 октября 2022 г. 10:52
От имени Садыра Жапарова организован официальный прием в честь президента Ильхама Алиева
ФотоОт имени Садыра Жапарова организован официальный прием в честь президента Ильхама Алиева
12 октября 2022 г. 00:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi