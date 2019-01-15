В Найроби рядом с отелем прогремел взрыв, произошла стрельба

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Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Взрыв прогремел рядом с отелем в столице Кении Найроби, рядом с местом взрыва произошла стрельба, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.
"Нам сообщили о случае стрельбы рядом с отелем Dusit, мы направили на место инцидента сотрудников полиции из антитеррористического отдела и отдела уголовного розыска", - заявил представитель национальной полиции Чарльза Овино.
О погибших и пострадавших пока не сообщается.
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