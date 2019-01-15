 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Найроби рядом с отелем прогремел взрыв, произошла стрельба

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Взрыв прогремел рядом с отелем в столице Кении Найроби, рядом с местом взрыва произошла стрельба, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости. 

    "Нам сообщили о случае стрельбы рядом с отелем Dusit, мы направили на место инцидента сотрудников полиции из антитеррористического отдела и отдела уголовного розыска", - заявил представитель национальной полиции Чарльза Овино.

    О погибших и пострадавших пока не сообщается. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi