В Найроби рядом с отелем прогремел взрыв, произошла стрельба

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Взрыв прогремел рядом с отелем в столице Кении Найроби, рядом с местом взрыва произошла стрельба, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Нам сообщили о случае стрельбы рядом с отелем Dusit, мы направили на место инцидента сотрудников полиции из антитеррористического отдела и отдела уголовного розыска", - заявил представитель национальной полиции Чарльза Овино.

О погибших и пострадавших пока не сообщается.