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    В Найроби на территории гостиницы и офисов нашли взрывное устройство

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В cтолице Кении Найроби обнаружили взрывное устройство на территории гостинично-офисного комплекса "Дусит", передает Report со ссылкой на ТАСС.

    "К настоящему моменту было обнаружено одно взрывное устройство. Оно будет уничтожено специалистами в ближайшее время", - рассказали представители местной полиции.

    Кроме того, специалисты продолжают обыски территории в поисках взрывных устройств. Все посетители комплекса эвакуированы. 

    По предварительным данным, были также найдены документы, принадлежавшие некоторым из нападавших.

    Ранее сообщалось, что в результате нападения боевиков на отель в Найроби в Кении погиб 21 человек.

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