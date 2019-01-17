В Найроби на территории гостиницы и офисов нашли взрывное устройство

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В cтолице Кении Найроби обнаружили взрывное устройство на территории гостинично-офисного комплекса "Дусит", передает Report со ссылкой на ТАСС.

"К настоящему моменту было обнаружено одно взрывное устройство. Оно будет уничтожено специалистами в ближайшее время", - рассказали представители местной полиции.

Кроме того, специалисты продолжают обыски территории в поисках взрывных устройств. Все посетители комплекса эвакуированы.

По предварительным данным, были также найдены документы, принадлежавшие некоторым из нападавших.

Ранее сообщалось, что в результате нападения боевиков на отель в Найроби в Кении погиб 21 человек.