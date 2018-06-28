В Найроби на рынке произошел пожар, 15 человек погибли

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Около 15 человек погибли и более 70 пострадали в результате пожара, произошедшего сегодня в столице Кении Найроби, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Пожар вспыхнул районе рынка Джикомба.

По словам представителя аварийно-спасательной службы, около 58 человек, среди которых в основном продавцы, обратились в больницы с ожогами. Другим пострадавшим помощь была оказана на месте.

Отметим, что рынок Джикомба является популярным рынком одежды секонд-хенд.