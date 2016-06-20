​В Нагасаки около 100 тысячам японцев рекомендовано эвакуироваться

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Рекомендация об эвакуации в связи с угрозой наводнений и оползней из-за продолжающихся ливневых дождей вынесена для 100 тысяч жителей японской префектуры Нагасаки на острове Кюсю. Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости.

Ранее аналогичная рекомендация была вынесена для 50 тысяч жителей префектуры Кумамото.Ливневые дожди на юге Японии продолжаются уже несколько дней. По данным Главного метеорологического агентства Японии, в ряде регионов на острове Кюсю скорость выпадения осадков уже достигает 110-115 миллиметров в час. В течение дня в регионе ожидается до 200 миллиметров осадков.

По данным телеканала NHK, в некоторых районах префектуры Нагасаки наблюдаются частичные подтопления дорог и жилых домов. О размерах ущерба и возможных пострадавших пока не сообщается. Синоптики предупреждают о возросшей опасности речных паводков и схода оползней.