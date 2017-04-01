С начала года в Средиземном море погибли 655 человек

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Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ 27 850 мигрантов и беженцев добрались до Европы по морю с начала текущего года. 655 человек погибли в пути. Как сообщает Report, такие данные опубликовала Международная организация по миграции (МОМ).

Более 80% беженцев прибыли в Италию, остальные – в Грецию и Испанию.

В МОМ напоминают, что за первые три месяца 2016 года в Европу по Средиземному морю добрались более 165 тысяч человек, то есть в шесть раз больше, чем в этом году.