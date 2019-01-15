В начальной школе в Канаде 43 человека отравились угарным газом

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Баку. 15 января. REPORT.AZ/ В канадском городе Монреаль 35 учеников и восемь сотрудников начальной школы были госпитализированы из-за отравления угарным газом, передаёт Report со ссылкой на CTV.
По данным пожарной службы, причиной распространения газа стала неисправность системы отопления здания учебного заведения.
Отмечается, что в настоящий момент состояние госпитализированных детей и сотрудников школы стабильно.
Напомним, что ранее три человек погибли и 25 пострадали в результате наезда двухэтажного автобуса на остановку в Оттаве.
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