В начальной школе в Канаде 43 человека отравились угарным газом

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ В канадском городе Монреаль 35 учеников и восемь сотрудников начальной школы были госпитализированы из-за отравления угарным газом, передаёт Report со ссылкой на CTV.

По данным пожарной службы, причиной распространения газа стала неисправность системы отопления здания учебного заведения.

Отмечается, что в настоящий момент состояние госпитализированных детей и сотрудников школы стабильно.

Напомним, что ранее три человек погибли и 25 пострадали в результате наезда двухэтажного автобуса на остановку в Оттаве.