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    В начальной школе в Канаде 43 человека отравились угарным газом

    В канадском городе Монреаль 35 учеников и восемь сотрудников начальной школы были госпитализированы из-за отравления угарным газом

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ В канадском городе Монреаль 35 учеников и восемь сотрудников начальной школы были госпитализированы из-за отравления угарным газом, передаёт Report со ссылкой на CTV.

    По данным пожарной службы, причиной распространения газа стала неисправность системы отопления здания учебного заведения.

    Отмечается, что в настоящий момент состояние госпитализированных детей и сотрудников школы стабильно.

    Напомним, что ранее три человек погибли и 25 пострадали в результате наезда двухэтажного автобуса на остановку в Оттаве.

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