В Ньюкасле прошли акции за и против движения ПЕГИДА

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ В городе Ньюкасл на севере Англии состоялась первая в Британии акция протеста антиисламского движения ПЕГИДА, зародившегося в Германии. Одновременно там прошел контрмитинг за единство.

Report со ссылкой на Би-би-си сообщает, что акция противников, по их выражению, "исламизации Европы" получилась малочисленной: в ней приняли участие всего 400 человек. В свою очередь, акция за единство собрала на тысячу человек больше, сообщила полиция.

В Германии в акциях ПЕГИДА (аббревиатура немецкого названия "Патриотичные европейцы против исламизации Запада") принимают участие тысячи человек.