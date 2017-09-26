В Нью-Йорке завершилась общеполитическая дискуссия 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке завершилась общеполитическая дискуссия 72-й сессии Генеральной Ассамблеи. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ООН, перед ее участниками выступили более ста глав государств и правительств, в том числе президент Азербайджана Ильхам Алиев, а также министры иностранных дел и главы делегаций.

"У нас была очень насыщенная неделя. С этой трибуны прозвучало 196 выступлений. Впервые за 11 лет в ходе общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи ООН выступили представители всех государств-членов и государств-наблюдателей", - заявил председатель семьдесят второй сессии Генеральной Ассамблеи ООН Мирослав Лайчак.

Общеполитическая дискуссия проходила с 19 по 25 сентября. Подводя ее итоги, Мирослав Лайчак подчеркнул, что поднятые в эти дни проблемы будут находиться в центре внимания Генеральной Ассамблеи ООН в ближайшие 12 месяцев.

Мирослав Лайчак отметил, что представители почти всех государств призывали уделить больше внимание усилиям по предотвращению конфликтов, защите прав человека и укреплению международной системы защиты беженцев и мигрантов.