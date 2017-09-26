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    В Нью-Йорке завершилась общеполитическая дискуссия 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

    Впервые за 11 лет в ходе общеполитической дискуссии выступили представители всех государств-членов и государств-наблюдателей ООН

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке завершилась общеполитическая дискуссия 72-й сессии Генеральной Ассамблеи. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ООН, перед ее участниками выступили более ста глав государств и правительств, в том числе президент Азербайджана Ильхам Алиев,  а также министры иностранных дел и главы делегаций.

    "У нас была очень насыщенная неделя. С этой трибуны прозвучало 196 выступлений. Впервые за 11 лет в ходе общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи ООН выступили представители всех государств-членов и государств-наблюдателей", - заявил председатель семьдесят второй сессии Генеральной Ассамблеи ООН Мирослав Лайчак.

    Общеполитическая дискуссия проходила с 19 по 25 сентября. Подводя ее итоги, Мирослав Лайчак подчеркнул, что поднятые в эти дни проблемы будут находиться в центре внимания Генеральной Ассамблеи ООН в ближайшие 12 месяцев. 

    Мирослав Лайчак отметил, что представители почти всех государств призывали уделить больше внимание усилиям по предотвращению конфликтов, защите прав человека и укреплению международной системы защиты беженцев и мигрантов. 

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